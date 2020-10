Ithaka Maria tegi muusikukarjääris pöörde: olen saanud erinevaid katsetusi täiel rinnal nautida 

"Ehk nüüd tegutsen ise, tahan ise teha asju. Vaadata näiteks, kellega koostööd teha ja millist muusikat teha. See on olnud äge teekond, olen saanud erinevaid katsetusi täiel rinnal nautida. Sealhulgas laulda setokeeles ja proovida folk- või rokkmuusikat," sõnab Ithaka Maria.

Lisaks töötab Ithaka Maria alates suvest ka kinnisvaramaaklerina. "Kõik, mis ma ette võtan, on missioonitunde pealt käima läinud. See on samuti missiooniga töö - tahan inimestel aidata leida sobiv äripind või kaunis kodu, millest nad on unistanud," selgitab Harito.

Teise põhitööna tegutseb laulja õpetajana lasteaias. "Lapsed on kenasti kohal, rohkem kui varem, ja kõik on terved. Väga hästi mõjub see, et lapsevanemaid ei lubata ruumidesse. Lasteaed funktsioneerib igati, meil on väga tubli lasteaed. Terve kevade said kõik õpetajad ja lapsevanemad hästi koostööga hakkama," räägib ta.