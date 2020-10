Kirsti Timmer: unenäod on alateadvuse peegeldus, neid ei saa kaartidega tõlgendada 

Kirsti paljastab, et on korra elus ka sel teemal abi vajanud. "Minu unenäo seletas lahti psühhoterapeut ja seda lihtsalt Facebooki sõnumis." Viis aastat tagasi nägi Kirsti pea iga öö unes, kuidas toetas end kodus vastu seina ja kukkus siis läbi seina, sest tapeedi alla olid peidetud suured kahepoolsed uksed. Sealt läbi kukkudes imestas Kirsti, et tal kodus nii palju ruumi on.