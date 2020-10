Inimesed Brad Pitti ja noore modelli armulugu on juba läbi Toimetas Triin Tael , täna, 10:55 Jaga: M

Foto: @nico.potur/Instagram

New York Posti teatel on Brad Pitt ja tema modellist sõbratar Nicole Poturalski kolme ühise kuu järel vaikselt lahku läinud. "See polnud algusest peale nii tõsine, kui arvati."