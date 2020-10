Rootsi kuninganna leinab oma vanemat venda 

Rootsi ajakirjandus kirjutas hiljuti, et Walther on kolinud Drottingholmi lossi territooriumile õe naabrusesse majja, kus elab oma 12aastaste kaksiktütardega tema poeg Patrick Sommerlath. Tegu on kroonprintsess Victoria endise koduga, XIX sajandist pärit villaga, mis asub lossist vaid viiekümne meetri kaugusel. Nüüd on selge, et elukoha muutuse tingis vanahärra haigus. Varem elas Walther Sommerlath Itaalias, enne seda aastaid Pariisis.