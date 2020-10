Filmistaar Kirill Käro isa: poeg ütles mulle kunagi, et on enne näljas, aga oma ametit ei jäta 

Näitleja sari "Nuuskija" lööb laineid ja on muljet avaldanud isegi kuulsale ulmekirjanikule Stephen Kingile. "Koolis õppis, ei saaks öelda, et hästi, pigem keskmiselt. Mõnikord isegi kõigest rahuldavalt. Teisest klassist alates osales ta ka laulukooris Cantilena, mida juhendas Lev Gussev," meenutab isa Valeri.

Meremehest isa suunas Kirilli ametile, mis pojale ka meeldis. "Sain aru, et temast saab näitlejana asja, kui valmisid filmid "Likvideerimine", "Nuuskija" ja nii edasi," lisab Valeri.

"Kirill näitleb ikkagi rohkem välismaal: Venemaal, Ukrainas, Austrias ja Bulgaarias. Eestis on tal sõprus režissöör Pustusmaaga. Neil on kokkulepe, et Kirill mängib tema filmides ükskõik millist rolli, kasvõi kõige väiksemat," räägib Valeri.

Venemaal on suurem osa Kirilli tööst. "Kuna ta eesti keelt pigem ei räägi, ei saa ta siin väga näidelda. Ja eks seal ole rohkem võimalusi," sõnab ta. "Kirill käib Eestis iga kolme kuu tagant, kuna töötab Venemaal viisaga. Alles nüüd andis ta elamisloa taotluse sisse. Aga viimasel ajal seoses karantiiniga veetis ta kogu aja siin, sest ei saanud Venemaale minna."

Viimati läks Kirill Venemaale nagu seiklusfilmis. "Tal on sõbrad, kes lasid ta rekajuhina tööle võtta. Niimoodi saigi piiri ületada, et seal tööd jätkata," sõnab isa.