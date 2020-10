„PUUDUTA MIND“ | Tom Valsberg teeb puust ja punaseks teadliku seksuaalsuse ja tavaseksi erinevused  

Suhted ja naise sisekosmos, mis need veel on?

Teen ka kursusi, kus sukeldun suhetesse ja naiste sisekosmosesse. Teemadena on laual naiste seitse erinevat orgasmi, nende saavutamine, positsioonid ja võimsus. Erinevad seksuaalsuse tüübid nagu tuli, vesi, maa, õhk ja erinevad domineerivad energiakeskused. Samuti afrodiisikumid, libiido ja vitaalsus. Testosteroon ja östrogeen. Naisenergia ja meesenergia polaarsuse hoidmine pikkades suhetes. Meesenergia kui domineerija ja naisenergia kui alistuja ning nende dünaamika seksuaalsuses. Lisaks võib teha Udyana Bandale harjutusi koos hingamistehnikaga. Ja jäälegi, igaüks saab küsida praktilisi küsimusi ja jagada oma kogemusi. Räägin kindlasti ka isiklikest kogemustest, avastustest ja praktikatest, mis on kogutud viimase kolmeteistkümne aasta jooksul.

Minu meestejutud on alustajatele hea sissejuhatus ja juba kogenenumatele vajalik meeldetuletus teadliku seksuaalsuse alustaladest. “Kui ennem sõitsid vana Ladaga, siis on sul nüüd võimalik uue Mersu peale üle minna. Pideva praktika abil tunned ennast igas päevas värskema, energilisema ja enesekindlamana,” kommenteerib seminaril osalenud Kevin Chris.



Seminaridel osalenud Reigo on öelnud, et Tom tunneb asja ja annab oma teadmisi edasi süsteemselt ja kergelt, nii et kordagi igav ei hakka. “Tegin igapäevaselt seminaril tutvustatud praktikaid ja juba paari päeva pärast ütles mu abikaasa, et tuleks vist Tommile tänukiri saata,” ütleb ta.