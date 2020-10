Cliff Richard võinuks alusetute pedofiiliasüüdistuste tõttu pimedaks jääda 

„Kas teate, et ma olla poissi pilastades väidetavalt rulluiskudel olnud!“ ahhetas Cliff hiljem. „Väidetavalt rulluisutasin ühte poodi ja siis välja. Kahe tunni pärast tulin tagasi – ikka rulluiskudel – ja käperdasin seda poissi uuesti. Olete te midagi nii jaburat varem kuulnud? Kukkusime naerust pikali, kui me seda kuulsime. Kui see tõsi oleks, oleks ta ju saanud mind rindu tõugata ja ma oleksin pikali kukkunud!“ Laulja sõnul sai niinimetatud rulluisukutist hiljem vaimulik, teine süüdistaja osutus Ühendkuningriigi üheks ohtlikumaks vägistajaks ja kolmas oli mees, kes oli varem üritanud Cliffi šantažeerida. „Ma ei saa aru, miks nad mind nii vihkavad,“ imestas ta. „Nad on kas haiged ja vajavad abi või on kurjategijad ja tahavad raha. Nad on kas hullumeelsed või valevorstid.“