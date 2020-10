Brad Jurjens ja tema abikaasa Heddy: plaanisimegi lapsed üsna lühikese vahega saada 

Pere pesamuna Amelia tähistab mõne päeva pärast oma esimest minisünnipäeva. „Ma ei tea, kas tulistangi ainult tüdrukuid, aga tahaks ikka poissi ka,“ sõnab Brad muiates, kuid ütleb, et praegu nad Heddyga küll kolmandale lapsele ei mõtle. „Brad lubas koera võtta,“ ütleb Heddy. „Jaa, ma tahan koera! Isast. Siis oleks majas veel üks mees,“ muigab muusik. Praegu on nende peres täielik naiste ülekaal – isegi kass on emane.