Mis toimub? Hensugusta ja Lellepi-Vaheri värsked saated on telekavast kadunud! Triin Lellep: toimus programmi- ja kontseptsioonimuutus 

Triin ja Margus Foto: Eero Vabamägi/Postimees

Triin Lellep ja Hensugusta ehk Henri Karpov siiski paar sõna ütlevad. "Hetkel on nii, et eetrisse tuleb kaks saadet ja ülejäänute aeg pole veel kindel, kuid kindlasti tulevad kõik osad eetrisse," kinnitab Lellep. Nende saate 7 episoodi on kõik filmitud ning loodetavasti leiavad need uue aja juba lähinädalatel. "Selles ajavööndis toimus programmi- ja kontseptsioonimuutus," põhjendab Lellep, kuid tõdeb, et ka tema jaoks on huvitav, et kaks värsket saadet ühe vanaga asendati.