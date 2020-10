Bob Dylani eluloofilm kuuma noore staariga pannakse riiulile 

New York Post kirjutas varem, et praeguse aja kuumimat noort meesnäitlejat Chalamet'd ("Kutsu mind oma nimega", "Lady Bird", "Väikesed naised") on nähtud Gibsoni kitarrikastiga Suures Õunas ringi patseerimas - ta võtvat Dylani rolli jaoks kitarritunde. Filmi pidi lavastama James Mangold ("Le Mans '66"). Kuid värskes intervjuus teatas filmi operaato Phedon Papamichael, et projekt on praegu seisatud.