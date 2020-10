Eddie Van Haleni poeg peab isa surma järel valusaid kõlakaid kummutama 

1972. aastal koos oma venna Alexiga ansambli Van Halen rajanud Eddie Van Halen (65) suri pärast aastatepikkust heitlust vähiga. "Ta oli parim isa, keda keegi endale tahta võiks. Iga hetk, mida temaga laval ja väljaspool lava jagasin, oli kingitus," kirjutas juba teismelisena isa bändis basskitarri mängima hakanud Wolfang ehk Wolf Van Halen (29). "Mu süda on murtud ja ma kardan, et ma ei saa sellest kaotusest iial üle."

Eddie surma järel kirjutati meedias, et tõenäoliselt tähendab see ansambel Van Haleni lõppu. Nädalavahetusel levisid aga kuuldused, et Wolfist saab Van Haleni juhtkitarrist, vahendab People. Uues koosseisus pidavat olema ka ansambli endine laulja Sammy Hagar, endine bassimees Michael Anthony ja Eddie vend Alex trummidel. "On mainutud, et Eddie Van Halen ütles oma pojale ja vennale: ma annan teile oma õnnistuse," väideti Wolfi fännilehel.