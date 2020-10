VALUS PIHTIMUS: Chrissy Teigeni mees ei mõistnud tema soovi surnud last pildistada 

Teigen kirjeldab veebiküljel Medium avaldatud kirjutises, mis tunded teda ja Johni valdasid, kui ta pidi minema surnud last sünnitama, kuid samal ajal kostsid kõrvalpalatitest rõõmuhõisked õnnelikult lõppenud sünnituste tähistamiseks. Chrissy palus, et tema ema ja John nende pere traagika fotodele jäädvustaksin. "Seletasin väga kõhklevale Johnile, et mul on seda vaja ja et ma teist korda enam paluda ei taha. Et ta lihtsalt peab seda tegema. Talle oli see vastik. Ma sain aru küll. Ta ei saanud sellest toona aru. Kuid ma teadsin, et tahan seda hetke igaveseks meelde jätta - nagu tahtsin meelde jätta, kuidas me altari ees suudlesime, kuidas tahtsin meelde jätta meie pisaraid pärast laste [Miles, 2, ja Luna, 4] sündi. Ja ma teadsin kindlalt, et pean seda lugu teistega jagama."