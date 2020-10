Belgia ekskuningas kohtus viimaks oma abieluvälise tütrega 

52aastane printsess Delphine kohtus oma isa ja tema naise, kuninganna Paolaga Belvédère'i lossis. Ajakiri People nimetab seda vana kuninga esimeseks kohtumiseks vallastütrega, kuid kunstnikuna tuntud Delphine Boël, kelle emal, paruness Syibylle de Selys Longchamps'il oli toona veel printsi tiitlit kandnud kuningaga omal ajal pikk salasuhe, on varem rääkinud, kuidas ta lapsena oma isaga kohtus. Väike Delphine kutsus papat toona hellitusnimega papillon - liblikas.

Ühisavalduses kirjeldasid kõik kolm kohtumist uue peatükina, mis on tulvil emotsioone, südamerahu, mõistmist ja lootust. "Oleme üheskoos otsustanud valida selle uue raja. See nõuab kannatlikkust ja jõupingutusi, kuid meie siht on selge."