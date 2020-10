Inimesed Sünnipäevalaps Tanel Padar andis endale viis aastat tagasi lubaduse, mis sa ka täidetud Toimetas Merilyn Närep , täna, 22:32 Jaga: M

Tanel Padar Foto: Robin Roots

Teisipäeval tähistas oma sünnipäeva laulja ja laulukirjutaja Tanel Padar. Laulja kirjutas sotsiaalmeedias, et andis endale viis aastat tagasi lubaduse, et 40aastaselt omab ta kõrgharidust ning on isa!