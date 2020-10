RÕÕM JA KURBUS KÄSIKÄES: ajuvähki põdev laulja sai teise lapse 

Parkeri ansamblikaaslane Max George ütles ITV intervjuus, et Tomil läheb väga hästi. "Kelsey tõi eelmisel nädalal ilmale nende teise lapse. Tom on võitleja. Tomiga saab kõik korda."

32aastasel lauljal ja tema näitlejast abikaasal Kelsey Hardwickil on ka aasta ja kolmekuune tütar.

Parker paljastas vähidiagnoosi hiljuti Briti seltskonnaajakirjas OK!. Tegu on glioblastoomiga, mis on täiskasvanud patsientidel agressiivseim vähivorm. BBC Newsi teatel tabas Parkerit juulis krambihoog ning ta pandi aju-uuringute järjekorda. Kuid poolteist kuud hiljem sai Tom perekondlikul puhkusereisi veel raskema krambihoo ning viidi haiglasse. Kolmepäevaste uuringute järel selgus rabav diagnoos. Covid-19 tõttu ei lubatud Kelseyt haiglasse ja Tom pidi hirmsa uudise üksi vastu võtma.