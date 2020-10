„Apteeker Melchiori” produtsent: katkuperioodil filmides pole muud teha, kui hinge kinni hoida 

Hetkel on võtteplatsidel väga karmid reeglid, mis on täitmiseks kogu filmimeeskonnale. „Suvel me tegime mitut filmi korraga. Siis oli nii, et Apollo poisid (Apollo film productions liikmed – toim.) ei käinud vahepeal „ Apteeker Melchiori” platsil, kui nad puutusid kokku „Soo” võttel teiste inimestega,” räägib Tatter.

Mehe sõnul ei oska ta ettegi kujutada olukorda, et triloogia võtted jääks pooleli. „Kui midagi peaks juhtuma ja me peaksime vanalinnast või kuskilt lahkuma ning kogu selle kunsti laiali saatma ja siis uuesti kokku tulema…," mõtiskleb ta, et selline olukord lööks jalad alt. Tatteri sõnul on nad küll mõelnud filmida kõik kolm linateost eraldi, kuid siiski kõike lineaarselt linti võetud pole. "Teatud asju peame ikkagi filmima nii, et segame kogu pudru kokku."

Tatter lisab, et praeguseks on „Apteeker Melchiori” filmimine sujunud suurte õnnetusteta. Küll hakkas ta oma kolleegide pärast muretsema, kui kuulis, et Priit Võigemast „O2” võtetel viga sai. „See on üks suuremaid hirme üldse. Kui ma seda uudist kuulsin, pidin ma isegi auto korraks seisma jätma. Ma hakkasin oma peas välja mõtlema, mis need stsenaariumid nende jaoks võisid olla,” meenutab ta. Ta hindab, et sellised õnnetused võivad nii suure eelarvega filmi selgroo aastaks ära murda.