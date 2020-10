Inimesed HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Mihkel Raud räägib ausalt ja otsekoheselt oma naissuhetest, eriti viimasest Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Mari Luud , täna, 07:37 Jaga: M

GALERII

"Hommikusöök staariga" restoranis Mantel ja Korsten- Mihkel Raud; Anu Saagim

Mihkel Raud (51) on mees nagu orkester. Laulja, kitarrist, endine poliitik, ajakirjanik, kirjanik, saatejuht ning lühikest aega isegi Riigikogu liige. Raud on mänginud kitarri ansamblites Golem, Metallist, Kulo, Singer Vinger, Ba-Bach, Mr. Lawrence ja Lenna. Täna tuuritab ta ringi Hendrik Sal-Salleriga. Elukohaks on mehel nii Tallinn, kui Chicago. Kaasa Liina Vahteriga mindi küll vahepeal lahku, kuid siis tuldi taas kokku ja nüüd tuntakse rõõmu visiitabielust.