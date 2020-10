Erik Orgu: enamjaolt on hirmud vaid inimese peas ja neid on võimalik ületada 

Toitumisnõustaja sõnul kardavad inimesed peamiselt roomajaid, kõrgust, pimedust, kummitusi, kiirust, väikeseid ruume või avalikku esinemist. TV3 uues saates H-Rühm proovivad osalejad nendest hirmudest ja foobiatest Eriku abiga üle saada

“Suhtlen iga päev inimestega ja kõigil, kes minu poole pöörduvad, on mingisugune häda. On see siis ülekaal ja sellega seonduv või midagi muud. Nägin, et ülekaalulisuse põhjus number üks on, et inimesed kardavad seoses tervisliku toitumisega mingeid asju: näiteks, et ei saa hakkama või see on liiga kallis. Neid asju tegelikult ei tasu karta. Räägin inimestele kogu aeg, et ärge kartke ja veel hullem – ärge kartke mingeid asju ette,” selgitab Erik ja lisab, et enamjaolt on hirmud vaid inimese peas.

Selle saatega tahab Erik näidata, et pole mõtet elada hirmu all. “Praegu kardavad kõik mingit nakatumist, aga miks? Võib-olla on inimene kuskil koduste seinte vahel, aga ta on ikka täiesti paanikas. Kui inimene on hirmuseisundis, võtab see tema loogilise ja mõistliku mõtlemise. Ta hakkab praktiliselt kõiki asju kartma,” sõnab ta.

Tegutsema peab

Enamikest ülesannetest hirmude ületamiseks tegi Erik saates osalejatega ka ise kaasa. “Maod, ämblikud, kinnised ruumid,” kirjeldab ta. "Ma ei karda midagi, vähemalt midagi sellist, mis saates tegema pidin. Nagu ütlesin, neid asju ei tasu karta.”

Siiski puges ka Erikule hirm naha vahele, kui pidi tegema langevarjuhüppe. “Ma ei olnud seda varem teinud ja olin seda mõneti eluaeg kartnud. Võib-olla seda näha polnud, aga mul oli korralik sabin sees,” meenutab ta. “Toona jäi asi tegemata, aga nüüdseks on see tehtud ja ja võin öelda, et mul oli siis mingisugune hirm sees, mis takistas mind ka teisi asju tegemast. Kuigi tundsin tol hetkel kergendust, et ei pea hüppama, lubasin endale ja kõigile teistele: lähen ja teen asja sellegipoolest ära. Niisiis tegin hüppe tegelikult mõned kuud pärast saadet ikkagi ära. Kui inimene võtab ennast kokku ja mõtleb positiivselt, on võimalik asjad ületada,” ütleb Orgu.