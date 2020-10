GALERII | MUUSIKUST FILMIMEHEKS! Leslie Laasner sai maha debüütlinateosega: on oluline, et film ei ajaks oksele! 

Leslie sõnul on tal olnud juba pikalt soov muusikamaailmast filmindusse liikuda. See soov oleks peaaegu reaalsuseks saanud juba paar aastat tagasi. „Tegelikult oli mul sellel hetkel valmis täispika filmi idee. Soovisin seda stsenaariumit arendama hakata ja tootmiseni jõuda, aga produtsendiga nõu pidades arvasime, et filmimaailmas täiesti tundmatu inimesena kohe nii ambitsioonikalt peale lennata võib olla liiga optimistlik,” meenutab mees, miks ta toona plaani pausile pani.