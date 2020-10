Inimesed Legendaarne näitlejanna nimetab oma vähktõbe kingituseks Toimetas Triin Tael , täna, 14:54 Jaga: M

FILE PHOTO - Olivia Newton-John rides in the 85th annual Hollywood Christmas Parade in Los Angeles FILE PHOTO - Olivia Newton-John rides in the 85th annual Hollywood Christmas Parade in Los Angeles, California, U.S. on November 27, 2016. REUTERS/Phil McCarten/File Photo Foto: Reuters/Scanpix

"Grease'i" täht Olivia Newton-John pidi lülisambasse levinud vähi tõttu kaks aastat tagasi uuesti kõndima õppima. Kuid 72aastane näitleja ja laulja on praegu enda sõnul heas vormis. "Vähk on olnud kingitus," kinnitab ta.