Jamie Foxxi õde suri vaid 36 aasta vanusena 

"Mu süda on purunenud miljoniks killuks ... " kirjutas Foxx, kes nimetab õe suremist muundumiseks või üleminekuks. "Ütlen nii, sest ta jääb alati elavaks. Kõik, kes mu õde tundsid, teavad, et ta oli ere valguskiir ..."

Chris meenutab soojalt arvukaid pidusid, kus DeOndra tantsupõranda vallutas ja kõigile silmad ette tegi. "Ma tean, et ta on nüüd taevas ja tantsib, tiivad seljas."

DeOndra Dixon kuulutati 2011. aastal ülemaailmse Downi sündroomi fondi saadikuks. Pere toel oli tüdruk juba kuuendas klassis hakanud eriolümpiamängudel võistlema ning osalenud neil ligi kümme aastat. Fondi kodulehel ütles Dixon, et on sündinud tantsima. "Tahan saada kutseliseks tantsijaks. Mu vend on andnud mulle võimaluse väga erilisi asju teha. Tantsisin tema videos "Blame It". Olen tantsinud tema kontserdilaval üle kogu maa. Ja teate, mis? Ma olen tantsinud isegi Grammyde jagamisel!"