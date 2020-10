Tuuli Rand alustas holistikaõpinguid: suvel suri mu isa, ilma koolita poleks ma leinaga nii hästi toime tulnud 

Juba mullu üllatas lauljatar Tuuli Rand (30) oma fänne teatega, et on Otsa-kooli ning meigiõpingute kõrval asunud end täiendama ka Holistilises Instituudis. Sel sügisel jätkab Tuuli õpinguid ning kolme aasta pärast peaks temast saama diplomeeritud terapeut. Naine meenutab, et esimesed mõtted enese nii-öelda spirituaalselt tasandil tervendamise suunas tekkisid tema pähe juba 2015. aastal, kui elus oli keeruline periood – lauljatar kulutas oma esimese plaadi tegemisele palju energiat, kuid ei saanud seda nii palju tagasi. „Lõin endale vast mingisugused illusioonid, kuidas mu elu pärast seda plaati on, kuid kui asjad nii ei läinud pettusin ja olin augus.“