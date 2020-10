Inimesed Hans Noormets paljastab, miks läks tema ja Stefani bänd Vajé kiirelt laiali Kroonika , täna, 19:50 Jaga: M

Foto: Merilin Ulm

Harva kohtab eestlasest muusikategijat, kellel on ambitsioon saada üliedukaks ka väljaspool kodumaad. Los Angeleses õppinud ning seal pooleldi resideeruv Viljandi juurtega Hans Noormets (23) ehk Rozell on kindlasti üks erand, sest karjääri osas on tal väga kindlad ootused.