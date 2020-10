Peeter Oja: moonutasin oma häält, nii et pisarad olid silmis 

Teleproduktsioonifirma RUUT tegi näitlejale pakkumise suvel – sellest ajast saati on Peeter pidanud saates osalemist kiivalt saladuses hoidma. „Identiteedi varjamiseks eitasin kõike. Väga raske oli. Valetasin ja käisin mööda linna, häbinägu ees,“ ütleb ta. Üks grupp arvas siiski ära, et just Peeter end tulnukakostüümis peidab, kuid see sai tema sõnul „elimineeritud“.