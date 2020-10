Teater VAIKO EPLIK: „Hüppasin lasteballeti kirjutamisega pea ees tundmatusse vette.“ Aigi Viira , täna, 16:47 Jaga: M

GALERII

ELU ESIMENE BALLETT: Vaiko Eplik keskendus „Tilda ja tolmuingel“ heliloojana tegelastele ja loole, mida laval jutustatakse, mitte balletile kui kunstiliigile – tants kui selline on ju vaba. Foto: Maris Savik/ Vanemuine

„Kui Mare Tommingas tuli ettepanekuga lastele ballett kirjutada, siis olin alguses üsna intrigeeritud, aga samas ka ehmunud – mul ei olnud ju tegelikult aimu sellest, mis on tantsitav ja milline on hea ballett,“ tunnistab muusik Vaiko Eplik, kes kirjutas muusika Vanemuises vastselt esietendunud lasteballetile „Tilda ja tolmuingel“. „Hüppasin lasteballeti kirjutamisega pea ees tundmatusse vette ning ma poleks seda kunagi julgenud teha, kui poleks Maret. Sest tema visioon on mind juhatanud läbi protsessi, mis kestis üle kahe aasta.“