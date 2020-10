Toomas Lunge rääkis pojale lapsepõlves hirmujutte: mäletan, kui tõsiselt ta mind vaatama jäi, ja sain aru, et panin natuke üle 

"Meil oli olnud mingi pahandus ja mul oli talle rahateemaline jutt. Vaatasin Otile tõsiselt otsa ja ütlesin, et mina toon perele kogu raha, millest me elame, aga teen seda nii kaua, kuni tema saab 18aastaseks. Kohe, kui see juhtub, panen mina jalad seinale ja see on tema ülesanne. Mäletan, kui tõsiselt Ott mind vaatama jäi, ja sain aru, et panin natuke üle," räägib ta.