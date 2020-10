Inimesed ÕL VIDEO | SOTSIAALMEEDIASTAAR TANEL RENTIK: pärast „Rannamajas“ osalemist toimus minu TikToki kontol plahvatus! Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna, 14:48 Jaga: M

Foto: Hannes Dreimanis

Tanel Rentikul (24) pole mingit identiteedikriisi: kui fännid pärivad, kas ta on ennekõike TikToki Tanel või „Rannamaja“-Tanel, siis see esimene, sest isegi eksiga kokkuminek oleks mõistlikum kui veelkord selles tõsielusaates osalemine. Iseenda jaoks on ta aga lihtsalt Tanel, kes tahab ennast oma kehas hästi tunda ja treenib seetõttu juba siis, kui maailm veel magab.