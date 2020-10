IT-ettevõtja Taavi Kotka lõi tüdrukute tehnoloogiaringi: see on targem valik kui ballett või muusikakool! 

Helena Kotka nentis saates „Hommik Anuga”, et nende grupis oli 30 poissi ja vaid kaks tütarlast. „Meid visati välja ja öeldi, et me pole piisavalt aktiivsed."

Veel üheks erinevuseks võrreldes teiste tehnoloogiaringidega on see, et õpetajateks on lapsevanemad ise. „Üks selle programmi idee oligi näidata, et sellisel tasemel tehnoloogia õpetamine ei vaja sügavaid eriteadmisi. See tähendab, et kui on tehtud väga head õppematerjalid, siis sa loed need läbi ja oledki võimeline tundi andma,” sõnab Kotka.

Teadmised "aitäh" eest

Kui lapsevanemad on nõus ise tunde andma, on tehnoloogiaring osalejatele tasuta. Juhul, kui nad soovivad lastele palgata eraldi juhendaja, siis tema ootab muidugi tasu. Kotka aga rõhutab, et tema ettevõte ei teeni selle pealt midagi.

Programm kestab pool aastat ja tundides käsitletakse kuut erinevat teemat. Ring toimub kord nädalas. „Iseenesest on see umbes 120 tundi kuue kursuse peale kokku,” ütleb Kotka ja lisab, et pool aastat võib tunduda pikk aeg, kuid pole seda sugugi.

Tehnoloogiaringis õpitakse füüsikat, elektroonikat ja isegi droonindust. Alustatakse aga kõige lihtsamatest asjadest. Näiteks elektriteema õppimine algab lambipirni vahetamisega. Lõpuks oskavad tüdrukud aga jootmist ja panevad kokku keerukaid elektriskeeme. „Nad arenevad läbi selle programmi ja kuna ma ise olen tarkvarainsener ning TalTechist ja Tartu ülikoolist läbi käinud, siis ma tean, mis oskusi neil lõpuks vaja on,” räägib Kotka.