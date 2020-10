Eurovisionil osaleb järgmisel aastal 41 riiki 

Eurovisioni tegevjuht Martin Österdahl rõõmustab, et nii paljud riigid aitavad pärast keerulist aastat Eurovisioni tagasi tuua. "Meil on ääretult hea meel, et täpselt samad riigid, kes pidid võistlema tänavu, osalevad ka järgmisel aastal. Arendame jätkuvalt koos ringhäälingutega välja nelja eri stsenaariumi ja oleme kõikide osalejatega ühenduses. Töötame selle kallal, et keerulisele olukorrale vaatamata tuua 180 miljoni vaatajani põnevust ja uuendusi."

Eurovisioni poolfinaalid toimuvad tuleva aasta 18. ja 20. mail ning finaal 22. mail.