Suunamudija Liza Lind: mina Instagramis ja päriselus on kaks totaalselt erinevat inimest 

“Esimene mõte, et võiks suunamudimisega tegeleda, oli 2016.aastal, kui lõpetasin kooli, võtsin vaheaasta ja läksin reisima. Pildistasin oma reisikogemusi ja mulle meeldis seda sõprade ning tuttavatega jagada. Toonane kallim ütles, et võiksin blogi pidada ja hashtag’e kasutada,” meenutab Liza. “Alguses mulle see idee ei meeldinud, aga hiljem mõtlesin, et midagi kaotada pole ja kirjutasin paar blogipostitust. Toona oli Instagram suhteliselt teistsugune ja mõne hashtag’iga saidki uusi jälgijad ja meeldimisi. Hakkasin tihedamini postitama, aga endiselt polnud nägemust, et sellega võiks raha teenida.”