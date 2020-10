Kihlatud? Zac Efron kinkis kallimale väga erilise sõrmuse 

Efroni kallim Vanessa Valladares korraldas mehele kuu alguses suure sünnipäevapeo. Pärast pidu ootas aga ka naist üllatus: Zac kinkis talle sõrmuse, mis on spetsiaalselt talle tehtud.

Anonüümne allikas sõnas väljaandele Woman's Day: "Zac andis Vanessale sõrmuse pärast pidu. See oli äärmiselt romantiline. Kumbki neist ei räägi sellest väga palju, aga pole kahtlustki, et see oli mitteametlik kihlumine."