Räppar tegi laupäeval Beverly Hillsis toimunust Instagrami live-video, millest on näha, et ta keeldub autost väljumast. Politseinik ütles Offsetile, et ta olevat autost relvadega inimeste suunas sihtinud, mille peale mees vastas, et Trumpi pooldajad lõid tema autot lipuvarrega.