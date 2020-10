Inimesed Kabareeartistist õpetaja Erkki Otsman: olen emotsionaalne. Artistitöös on see positiivne omadus, kuid koolis ei vii kuhugi Merilyn Närep , täna, 18:56 Jaga: M

LOOMINGULINE MITMEL RINDEL: Kabareeartist Erkki Otsman õpetab Tallinna reaalkoolis bioloogiat ja Inglise kolledžis prantsuse keelt. Foto: Stanislav Moškov

„Arvan, et minu õpilased, kes praegu on enamasti põhikooliastmes, sellest suurt midagi ei arva. Neil on oma värviline elu,“ räägib õpetaja Erkki Otsman (53) oma tegutsemisest kabareeartistina. „Kui olen esinenud televisioonis, on tuldud ütlema, et nägin teid. Samuti on mind kutsutud vahetevahel koolipidudele esinema ja siis on aplaus olnud kõrvulukustav.“