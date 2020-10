BLOGI JA GALERII | Maski pidi langetama müstiline Tulnukas! Avalda arvamust, kes peidavad end teiste maskide taga? 

Detektiivid olid üllatusest pahvid, sest mitte keegi neist ei osanud Peeter Oja nime pakkuda. Võimalike variantidena käidi välja hoopis Teet Margna, Allan Roosileht, Kristjan Järvi, Linnar Priimägi, Tiit Pruuli ja Arbo Tammiksaar. Maski langetanud Ojale valmistasid need pakkumised nalja, sest ta oli kindel, et vanast sõbrast detektiiv Mart Juur tunneb ta kiiresti ära: „Arvasin, et Mart saab aru, kui ta hakkas Vesivärava kohvikust rääkima, aga siis pakkus välja Linnar Priimäe!“ Mart Juur omakorda põhjendas Priimäe-varianti lihtsalt: „Ma arvasin, et sa ei oska laulda,“ muheles ta. Tulnuka esituses kõlasid laulud “Mama, I’m Coming Home” ja “Crazy”.

Eelmisel nädalal maski langetanud Joel Ostrat tunnistas, et kostüümi sees laulmine on megaväsitav, kuid samas väga tore: „See sõit oli megalahe ja suured tänud, et mulle selle võimaluse andiste! Selleks, et teha kokast laulja, läheb aega - pidin poolteist kuud käima lauluproovides ja õppima ka tantsusamme. Võimalik, et näete mind koos Koit Toome ja Tanel Padariga jõulude ajal kirikutuuril,“ muheles ta.