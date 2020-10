JUSTAMENT 40 | Ansambli esimene nimi valmis Toomas Lunge vannis 

Ansambli Justament kümmnes sünnipäev. Foto: Jaak Nilson / Õhtuleht arhiiv

Lunge sõnul oli tegemist toreda taaskohtumisega. Seejärel võttis Lunge Elgula käevangu ning ütles, et neil jäi varasemast üks jutt pooleli. Nimelt proovisid mehed kunagises sõjaväe laagris esitada üht Ruja lugu, mis toona neil välja ei tulnud. „Ütlesin Elgulale, et nüüd oleks paras aeg ära teha. Hakkasime Riia mäest alla marssima ja kui jõudsime alla Kalevi tänava risti, oli meil bänd tehtud.“

Nädal pärast esimest esinemist kutsuti mehed juba ühele üritusele üllatusesinejaks. „Mäletan, et sama päeva hommikul, kui pidime õhtul minema esinema, istusin ma kodus vannis ja nuputasin, mis nime me ansamblile paneme.“ Lunge võttis näiteks Rootsi popmuusika ansambli ABBA, kelle nimi moodustus liikmete eesnimede tähtedest. „Proovisin, mis saab meie nimedest kokku – JUTITA. Siis panin sinna ette miks. Miks JUTITA ehk mida iganes keegi soovib Jaan, Urmas, Toomas, Ivo, Tiit, Andres,“ naerab Lunge.

1981. aasta Tartu levimuusikapäevadel sai ansambel uue nime. „Mul läksid põlved nõrgaks, kui koridoris tuli mulle vastu Margus Kappel, kes ütles mulle tere. Istusin pärast seda maha, süda jättis lööke vahele. Pärast seda kuulsime, et Tiit Kõrvits oli jooksnud ringi ja küsinud kõigilt, et kus see poistebänd on, see Justament noh...“ selgitas Lunge. Hiljem mindi meeste juurde ja öeldi: „Kas te teate, et olete nüüd Justament?“.