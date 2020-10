„PUUDUTA MIND“ | Terapeut Liis Kuurme: on normaalne tunda valu ja nutta 

Terapeut Liis Kuurme räägib, et eluga hakkama saamiseks ei tohiks kindlasti karta väljendada oma emotsioone ning vajadusel küsida abi. Pimedal ja sügisisel ajal on aga hea pisut aeg maha võtta ning vaadata enda sisse ja elada koos loodustsüklitega, võttes elu pisut rahulikumalt.

Abi küsida on täiesti normaalne

Liis ütleb, et ühiskonna hoiak, et saa ise hakkama ja ära nuta, on kestnud liiga pikalt, aga õnneks mida aastaid edasi, seda rohkem võetakse normaalsusena abi küsimist. Kusjuures terapeudi juurde pöördumiseks ei pea olema tingimata mingit põhjust või probleemi. Ta näeb oma töös, et inimesed vajavad vahel süvenemise aega, et teha väikest ülevaatust iseendas. Isegi kui elu on justkui korras, ei tähenda see, et oma enesearengu kontekstis ei võiks midagi enda jaoks veel ära teha, et edasi areneda. Liisi jaoks on pigem iseendast lugupidamine käia aeg-ajalt saama peegeldust iseendast, kas siis terapeudilt, nõustajalt või coach’ilt.

Võta pimedal ajal aeg maha