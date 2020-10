Käe lömastanud Koogibossile tehti juba kolmas lõikus 

Koogibossi esindaja rääkis septembris ajakirjale People, et verine intsident leidis aset Buddy kodumajas, kus nende perel on isiklik keegisaal. Kurikaseade hakkas jukerdama. "Buddy üritas keeglikurikat puurmehhanismist välja õngitseda, kuid tema parem käsi jäi seadme sisse lõksu. Suutmata kätt vabaks kiskuda, nägi ta, kuidas tolli-poolteisene metallvarras aeglaselt ja kolm korda tema käest neljanda ja kolmanda sõrme vahelt läbi tungis."'

Kulus viis minutit, enne kui Valastro pojad Buddy juunior (16) ja Marco (13) said metallvarda läbi saetud, nii et isa pääses masina küüsist.

Koogibossile tehti kodulähedases haiglas operatsioon, seejärel opereeris teda veel New Yorgi spetsialist. Nüüd teatas Buddy sotsiaalmeedias, et seljataga on kolmaski lõikus. "Paranemine on käinud üle kivide ja kändude, aga ma pean vastu," kinnitab ta. "Tahtsin lihtsalt endast teada anda ja öelda, kui tänulik olen kõigi heade soovide ja positiivsete võngete eest! Saatke neid aga ikka edasi!" Eraldi tänab Valastro dr Michelle Carsonit ja tema tiimi, kes on tema eest imehästi hoolitsenud.