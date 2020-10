Tim Burton teeb uue „Addamsite perekonna“ seriaali 

Peastsenaristideks on Variety andmeil "Smallville'i" loojad Alfred Gough ja Miles Millar. Sarja finantseerib MGM TV ning selle näitamisõiguse saamiseks käib äge ülepakkumine, üks huvilisi on Netflix.

Addamsite perekonna lood said alguse 1930. aastal ajakirjas New Yorker koomiksina. Telefirma ABC komöödiasari kestis 1964-1966. Sestsaadik on veidrast perest valminud kaks animasarja, seriaal "Uus Addamsite perekond", kaks edukat mängufilmi ning mullune täispikk animafilm.