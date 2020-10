VIDEOINTERVJUU | Merle Palmiste 50: „Olen elus olnud paar korda valiku ees, kas mees või teater.“ 

Glamuuritari suust on pudenenud sellised pärlid: "Vana oled siis, kui rohtudele kulub raha rohkem kui šampanjale". Või näiteks Ervin Abelilt laenatud mõte, et elada tuleb nii, et kui lõpuks kokku kukud, siis kõik arvaksid, et suurest õnnest. Või lustlik tõdemus hiljutises intervjuus: "Mul ei pole meest, armukesi, väikseid lapsi ja see on nii tore!"