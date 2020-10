ARVUSTUS | Uus kämp-saade: „Libaooperilaulja“ Triin Lellep ja armukirjanik Margus Vaher elumere lainetes 

Ega ei Lellep ega Vaher ole esinemiskogemuse poolest ju mingid noviitsid. Esimene on (väidetavalt) seisnud laias maailmas ooperiteatrite lavadel ja teine oma mõttekaaslaste Jesper Parve ja Eero Spriidiga mööda Eestit ringi sõitnud, et publikumile õpetada, mida mehed tegelikult tahavad. Triin Lellepist tõotab varsti suisa Eesti oma Kardashian saada. Müts maha tema ees - mõtlen tunnustust siiralt. Mõni teine oleks pärast meedias lahvatanud skandaali, kus Estonia teatri ehtsad ooperiartistid teda kuulsusenarrist libalauljaks tembedalsid, nurka häbenema läinud. Aga Lellep haaras härjal uljalt sarvist ja vaatas, kui kaugele suudab ta oma pisukese kurikuulsuse najal purjetada - täpselt nagu Kim Kardashian pärast seksivideo lekkimist! Triin jagas intervjuusid muudkui edasi, salvestas meeleolukate videoklippidega uusi laule ja varsti on temalt oodata raamatut “Minu Pariis” - ära sa märgi, teleekraanil on peagi suisa kaks kirjanikku! “SuhteVimkade” avasaates ilmus Lellep ekraanile, ihu kaetud millegi padjataolisega.

Mõtet pole, aga nalja saab ju küll

Reede õhtu paistab Kanal 2s nüüd suhete päralt olevatki. Mis sa reede õhtul muust ikka mõtled? Alles nägime selles eetriaugus kodukootud seksiguru Epp Kärsinit. Formaat on mõlema saate puhul “rääkivad pead” - turvaline, odav ja lihtne meelelahutus, kus on vaja punt tuntud inimesi mingil intrigeerival teemal mulisema saada. “SuhteVimkade” kiituseks: stuudio asemel istutakse välikohvikutes, jõe ääres, pargis, hüpatakse ringi. Intervjuusid elavdab tänavaküsitlus. Eks selline saade olegi põhiliselt isikutekeskne, vahet pole, mis plära nad suust välja ajavad - meelde need jutud nagunii ei jää. Strippar Marco (üks “SuhteVimkade” avaepisoodi külalisi) tõmbab ju iga kell ligi, rääkigu kas või kaunviljadest. Jutu mõtte asemel loeb sellistes saadetes hetkemeeleolu.

Olen Triin Lellepi viimase aja tegemistes tähele pannud “Seksi ja linna” Carrie Bradshaw’ ja Netflixi uue hiti “Emily Pariisis” peategelase suunas pürgimist. Miks ka mitte, sobib talle küll - kõige jaburam ja samas meelelahutuslikum osa saatest olid Lellepi ja Vaheri kohtinguteemalised minisketšid. Naljakalt mõjus seegi, et reklaamipausi ajal ilmusid Lellep ja Vaher oma raamatuid promodes taas ekraanile ja jäi mulje, et kus nende kirjastustel Petrone Prindil, Pilgrimil ja üleüldse eesti kirjandusel on alles raha - uudisteoste reklaamiks on tellitud terve telesaade!