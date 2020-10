Brad Pitti noor pruut näitab oma hullutavaid kehavorme 

27aastane kaunitar on enda sõnul saanud oma uue armusuhte eest kommentaatoritelt kõvasti nahutada. Oktoobrikuises saksakeelses videos arutas Pittist 30 aastat noorem Nicole, miks küll inimesed õelaid kommentaare kirjutavad. "Miks? Mis kasu te sellest saate? Tahan lihtsalt üldiselt teie mõttekäiku mõista. Sest ma ei mõista seda. Need kommentaarid on nii ebaviisakad ja haledad."

Daily Mail kirjutas augustis, et Nicole veedab küll aega Pittiga, kuid on ametlikult abielus saksa restoraniomaniku Roland Maryga (68), kel on Berliinis trendikas söögikoht Borchardt. Abielu – mis on Rolandile juba neljas – on kestnud kaheksa aastat ning Nicole oli naitudes üsna nooruke – 21. Tal on Rolandiga seitsmeaastane poeg.