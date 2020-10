Käsi püksis?! Trumpi ihuadvokaat mässiti uues Borati-filmis seksiskandaali 

Uuest filmist lekkinud kaadreil võtab Bakalova Giuliani revääri küljest mikrofoni ära. Mees on selili voodis ja paistab midagi püksiaugust õngitsevat. Järgmises kaadris sööstab numbrituppa naistepesus Borat, kes röögatab Giulianile: "Ta on 15! Ta on sinu jaoks liiga vana! Ta on minu tütar! Võta pigem mind!"

Giuiani väidab sotsiaalmeedias, et tegu on poliitilise tellimusega ning et kaadreid on töödeldud. "See on täielik fabritseering. Toppisin oma särki pärast mikrofoni eemaldamist püksi," kirjutab ta Twitteris. "Nad teevad ükskõik mida, nad ründavad mind ükskõik kuidas. [...] Hollywood vihkab mind. Pole juhus, et see [skandaal] juhtub siis, kui annan üle kõik asitõendid nende jumaldatud Joe Bideni kohta, kes on 30 aasta suuremaid petiseid."