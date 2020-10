Phil Collinsi piinad jätkuvad - eksnaine süüdistab teda WC-s nuhkimises 

Iltalehti teatel ei pääse Collins oma majja Miami Beachil, sest tema kahe poja ema Cevey ja naisest 15 aastat noorem Thomas Bates on palganud relvastatud turvamehed. Phil on reetliku eksi kohtusse kaevanud: ta nõuab oma eluaset tagasi. Liiatigi on tema sõnul majas palju väärtuslikku, sealhulgas hinnalisi esemeid tema Genesise karjääri päevilt. Kuid šveitslanna, kelle pärast Phil hülgas omal ajal oma teise abikaasa, nõuab ligi 17 miljoni euro suurust hüvitist. Ometi oli ta saanud lahutuse käigus Phililt üüratu summa – 33 miljonit eurot.