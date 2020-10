Suri maailmakuulus umbluu-kummutaja James Randi 

New York Times nimetab oma järelehüüdes Amazing Randiks ehk Vapustavaks Randiks kutsutud habemikku nüüdisaegse skeptikute liikumise isaks, kes seadis oma eesmärgiks tuua teadusliku ratsionaalsuse maailm lihtinimesteni. Pseudoteadused ja soolapuhujad ajasid Randit marru. "Inimsed, kes röövivad rahvalt raha, petavad neid ja ajavad neile jama - sellise asja vastu olen eluaeg võidelnud," ütles Randi 2014. aasta dokfilmis "An Honest Liar" ("Aus valetaja").

James Randi ise alustas 1940. aastate lõpus karjääri mustkunstnikuna. Tema sõnul on mustkunstnikud maailma ausaimad inimesed: "Nad lubavad sind ninapidi vedada, ja veavadki." Kuid noor James oli ka sensatsiooniline põgenemiskunstnik: kord vabastas ta end hullusärgist Niagara joa kohal kõlkudes, kord Broadwayl kuuenda korruse kõrgusel. Randi kuulsamate trikkide seas on ka hiiglaslikust jääkamakast välja pääsemine. "Tahtsin Houdini rekordeid purustada," ütles ta oma iidoli kohta.

"Kuid hilisematel aastatel oli Randi mitte niivõrd illusionist kui desillusionist," märgib New York Times. Ta pühendas oma elu soolapuhujate ja paranähtuste paljastamisele, esines palju ning kirjutas mitmeid raamatuid. Karjääri jooksul uuris Randi enam kui sadat inimest, nende seas end usutervendajaks tituleeritud Peter Popoffi, kelle ta paljastas "The Tonight Show's". Randi oli tuntud ka aastakümnete pikkusest sparringust Iisraeli mustkunstniku ja mentalisti Uri Gelleriga, kes väitis näiteks, et suudab painutada lusikaid mõtte jõul. Geller ähvardas oma õõnestajat ligi 20 korral kohtuga ning kuuel puhul kaevaski Rand kohtusse. Ent Geller ei saanud ühelgi puhul kohtus võitu.