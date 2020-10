Inimesed TANEL PADAR: „Tulen lavale, siis olgu publik püsti ja plaksutagu, sest vanamees tuli! Veteran tuli!“ Aigi Viira , täna, 18:18 Jaga: M

GALERII

Foto: Martin Ahven

„Olen nii kaua muusikat teinud, et olen eelnevat põlvkonda tippmuusikuid ka näinud, aga ma ei ole neist kunagi vanem olnud muidugi,“ kõneles Tanel Padar vastu Jaak Joala mälestuskontserte. Tõepoolest, toonaste kontsertide aegu septembris avastas Tanel eneselegi ootamatult, et on lavalolijaist vanim. Ta saab 27. oktoobril 40. Muusik puhkes naerma: „Praegu vaatan, et lahedad noored muusikud tulevad peale. Tekib tunne, et äkki olen sel tuuril kõige vanem – tuju läks kohe ära!“