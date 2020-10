Raamat Dan Browni „Infernot“ tõlgiti punkris, mida valvasid kaks relvastatud valvurit Triin Tael , täna, 16:32 Jaga: M

PÜKSID MAHA! Prantsuse põnevikus „Tõlkijad“ tuleb maksku mis maksab välja selgitada, kuidas lekkis internetti kümme avalehekülge supersalajasest bestsellerist, mida rahvusvaheline tiim maa-aluses punkris palehigis tõlgib. Foto: Outnow.ch

Prantsuse põnevusfilmis „Tõlkijad“ on üheksa tõlkijat suletud luksuslikku punkrisse, et palavikulise tempoga tuua lugejateni bestselleritrioogia „Dedalus“ lõpuosa. Tundub absurdne? Kuid see krimisüžee pole õhust võetud – Dan Browni „Infernot“ tõlkis rahvusvaheline tiim just nii, maa-aluses punkris ja relvastatud valvurite pilgu all. Et ei korduks „Videviku“ saagat tabanud katastroofiline leke.