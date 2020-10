Ilmus esimene põnevusromaan Instagramist: koolipoiss avastab, et hetkeajendil postitatud pilt on teinud temast staari 

Romaani peategelane on 18aastane koolipoiss, kelle pildid jäävad silma USA mainekas modelliagentuuris, kuhu ta casting´ule kutsutakse. New Yorki jõudes, ei suuda noor talent paraku kogenud modellikütte üllatada ja pärast proovisessiooni saadatakse ta kodumaale tagasi. See paljude jaoks kibe tõehetk on moemaailmas tavaline, sest konkurents on seal meeletu. Rahalistesse raskustesse sattunud koolipoiss laeb tagasilendu oodates tuntud pildirakendusse sama foto, mis ta ootamatult New Yorki lennutas. Kodumaal telefoni uuesti sisse lülitades avastab ta, et hetkeajendil üles laetud pilt on teinud temast üleöö tõelise Instagrami-staari.