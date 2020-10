PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 24. oktoober 

On armastuse ja vabaduse, loomingulisuse aeg – lase vaim vabalt lennata! Tuleb palju üllatusi, mis on enamjaolt positiivse iseloomuga.

Kodu vajab su tähelepanu ja hoolt. Tegemised, mida oled aina edasi lükanud, tuleb nüüd ette võtta, ja ilma aega raiskamata. Kui kõige kallimate inimeste eest seisad, saadab sind edu.

Kõige hullem viga oleks see, kui end kõige targemaks peaksid ja leiaksid, et sul pole mingit põhjust end arendada. Teed on sulle valla, ent seda vaid juhul, kui oled valmis end harima.