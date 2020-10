Harry ja Meghan avasid lõpuks kodulehe - kuid fännid on nördinud 

Sussexi hertsogipaar lubas aprillis, et Archewell avab veebikülje. Nüüd on šiki kujundusega koduleht www.archewell.com olemas ning võimalik on tellida Archewelli uudiskirja. Kuid sotsiaalmeedias on kostnud nurinat, et muud infot peale sihtasutuse kontaktandmete kauaoodatud veebiküljel pole ning esilehelt kaugemale ei pääse.