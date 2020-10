Inimesed Disney Lumivalgekese prototüüp suri 101 aasta vanuses Toimetas Triin Tael , täna, 10:16 Jaga: M

Marge koos oma mehega Robert Z. Leonardi filmis "Everything I Have Is Yours" (1952). Foto: VIDA PRESS

101 aasta vanuses on surnud Ameerika näitlejanna Marge Champion, kelle järgi Disney stuudio animaatorid tegid "Lumivalgekese" filmi tegelaskuju.